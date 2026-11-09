Il Sassuolo esonera Alberto Aquilani - Tuttoggi.info

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Il Sassuolo esonera Alberto Aquilani

ItalPress

Il Sassuolo esonera Alberto Aquilani

Lun, 09/11/2026 - 17:48

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SASSUOLO (MODENA) (ITALPRESS) – La sconfitta dell’Olimpico è fatale ad Alberto Aquilani: com’era nell’aria, il 42enne tecnico romano è stato esonerato dal Sassuolo. Il club neroverde ha ufficializzato in una nota di aver “sollevato l’allenatore e il suo staff dai rispettivi incarichi. La società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro”.
Ingaggiato in estate per sostituire Fabio Grosso e reduce dall’esperienza al Catanzaro con cui aveva raggiunto la finale dei play-off di serie B poi persa col Monza, Aquilani era partito bene conquistando 7 punti nelle prime 4 giornate, con vittoria sulla Juve annessa. Nelle successive 7 partite, però, i neroverdi hanno collezionato solo un pari (col Milan) e sei sconfitte, scivolando al quart’ultimo posto. Da qui l’esonero di Aquilani. Per la sua sostituzione si fanno i nomi di D’Aversa e Montella.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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