Il Ruger Wrangler diventa “Super” - Tuttoggi.info

Cinque anni fa, Ruger ha debuttato con una gamma di revolver Single action “primo prezzo” in .22 long rifle, il Wrangler: adesso ha presentato la versione Super Wrangler. Si tratta sempre di un entry level a percussione anulare, ma questa volta è possibile scegliere tra il .22 magnum e il .22 long rifle, grazie alla dotazione di due tamburi intercambiabili. I telai adesso sono realizzati in acciaio e non più in lega di alluminio. Altre modifiche riguardano la lunghezza di canna, diventata di 5,5 pollici (era 4 pollici e 5/8), ma soprattutto le mire, il mirino a “pinna” in stile Peacemaker è stato sostituito da un mirino a lama su rampa, avvitato alla canna, e il telaio è predisposto per una tacca di mira regolabile micrometricamente in elevazione e brandeggio. Sicurezza tipo transfer bar, finitura Black, Silver o Bronze Cerakote, prezzo sempre estremamente competitivo, pari a 329 dollari.

L’articolo Il Ruger Wrangler diventa “Super” proviene da Armi e Tiro.