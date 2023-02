Il rugby si promuove tra le ragazze, “open day” Fir sabato a Orvieto

Il comitato regionale della Fir ha organizzato un allenamento regionale convocando tutte le atlete della regione, dall’under 13 all’under 19

Al via il Pink Saturday: una serie di open day promossi dalla Fir Umbria (federazione italiana rugby), organizzati nei club del territorio e riservati a ragazze dai 7 ai 18 anni, per permettere di conoscere e provare a praticare il rugby. Il primo appuntamento a cura dell’Orvietana Rugby è in programma sabato 18 febbraio alle ore 16 presso lo stadio De Martino di Orvieto.

Con l’occasione il comitato regionale della Fir ha organizzato un allenamento regionale convocando tutte le atlete della regione, dall’under 13 all’under 19, presso la struttura dove si svolgerà l’open day femminile.