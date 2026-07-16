Il Rugby Gubbio si prepara alla stagione 2026/27: nuovo Consiglio Direttivo e dal 18 Ottobre si torna in campo - Tuttoggi.info

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Il Rugby Gubbio si prepara alla stagione 2026/27: nuovo Consiglio Direttivo e dal 18 Ottobre si torna in campo

Redazione

Il Rugby Gubbio si prepara alla stagione 2026/27: nuovo Consiglio Direttivo e dal 18 Ottobre si torna in campo

Gio, 16/07/2026 - 09:54

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Si è svolta qualche giorno fa l’Assemblea Generale dei Soci dell’ASD Rugby Gubbio 1984, un appuntamento importante per la vita associativa del club che ha visto la partecipazione di numerosi tesserati, atleti, dirigenti e sostenitori.

Nel corso dell’Assemblea è stato riconfermato alla guida della società il Presidente Andrea Frondizi, che continuerà a guidare il club anche per il prossimo quadriennio, forte dell’esperienza maturata negli anni e della fiducia rinnovata da parte dei soci.

Accanto alla conferma della Presidenza, i soci hanno eletto anche il nuovo Consiglio Direttivo, che si presenta rinnovato nella composizione grazie all’ingresso di diversi giovani, pronti a mettere a disposizione dell’associazione entusiasmo, energie fresche e idee nuove. Il nuovo Consiglio avrà il compito di affiancare la Presidenza nella gestione delle attività sportive, organizzative e di promozione del rugby sul territorio, continuando il percorso di crescita intrapreso dal club negli ultimi tempi.

“Ringrazio tutti i soci per la fiducia rinnovata e do il benvenuto ai nuovi membri del Consiglio Direttivo” ha dichiarato il Presidente Frondizi, illustrando il lavoro per i prossimi 4 anni: gestione delle strutture, formazione di tecnici e personale dell’associazione, lavoro nelle scuole, impegno sociale, aumento dei tesserati. “Il loro contributo, unito all’esperienza di chi da tempo lavora per la nostra società, ci permetterà di affrontare con entusiasmo e nuove prospettive le sfide che ci attendono.”

Fanno parte del nuovo Consiglio Direttivo del Rugby Gubbio Francesca Faccenda, Marco Ferranti, Roberto Tomassoli, Alessio Ghirelli, Gabriele Micale, Paolo Pierucci, Mattia Scotti, Giovanni Di Fiore e Matteo Pierucci.


La Senior al lavoro per la Serie B 2026/27

Sul fronte sportivo, la squadra Senior dell’ASD Rugby Gubbio 1984 ha già ufficialmente dato il via alla fase di preparazione prestagionale, in vista del prossimo Campionato Nazionale di Serie B 2026/27. Gli atleti e lo staff tecnico sono al lavoro per costruire le basi fisiche e tattiche in vista dell’esordio stagionale.

Il campionato prenderà ufficialmente il via domenica 18 ottobre 2026, con la disputa della prima giornata di gare.

La società rinnova l’invito a tifosi e appassionati a seguire da vicino il cammino della squadra in questa nuova stagione, che si preannuncia ricca di impegni e obiettivi importanti.


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