Il Rugby Gubbio conquista anche Roma! Olimpic Club battuto 25-57 con 8 mete dei lupi - Tuttoggi.info

Il Rugby Gubbio entra subito concentrato e cogliendo di sorpresa i romani segna alla prima azione di gioco con Francesco Lorenzi.
Ma nel Campionato Nazionale di Serie B non ci sono partite facili e l’Olimpic Roma pareggia dopo pochi minuti, 5-5.
Il Gubbio guida il gioco e torna in meta con una bellissima fuga di Dehan Neethling che prima buca la difesa e poi trasforma. 5-12 per i lupi.
Il pacchetto di mischia conquista poi una meta tecnica, che porta il risultato sul 5-19.
Roma però accorcia con un’altra meta, 10-19 e un calcio di punizione, 13-19.
Sul finire del primo tempo il pacchetto di mischia del Rugby Gubbio porta il risultato sul 13-26, grazie anche alla trasformazione di Dehan. Punto di bonus conquistato!
Nel secondo tempo la partita si fa un po’ più nervosa, i primi a segnare sono i romani, che portano il risultato sul 18-26.
Ci pensa la coppia sudafricana a riportare la partita sui binari eugubini, prima con un calcio di punizione messo a segno da Dehan e poi con una meta di mischia finalizzata da Anru e trasformata, 18-36 per il Rugby Gubbio.
I lupi dominano e vanno di nuovo in meta con Silvano Broqua e trasformazione di Dehan, 18-43.
Il Rugby Gubbio dilaga e segna prima con Giovanni Piobbichi e poi con Riccardo Fioriti, entrambe le mete trasformate da Dehan, in ottima giornata. 18-57.
L’ultima meta è dell’Olimpic Club, che fissa il punteggio finale sul 25-57.
8 mete per il Rugby Gubbio, 7 trasformazioni e un calcio di punizione, ottimo bilancio di gioco e grande prestazione!
Per il Rugby Gubbio sono stati convocati: Dehan Neethling, Francesco Lorenzi, Riccardo Fioriti, Riccardo Tomassoli, Giovanni Piobbichi, Leonardo Smacchi, Gabriele Estrada, Silvano Broqua, Lorenzo Urbanelli, Andrea Nucciarelli, Marco Caroli, Sebastiano Capannelli, Anru Louis Van Rhyn, Luigi Pretotto, Luca Minelli, Filippo Ferranti, Riccardo Manuali, Rocco Artuso, Mattia Ceccarelli, Riccardo Romagnoli Poloni, Alessio Ghirelli, Giovanni Di Fiore.
Prossimi appuntamenti
Pausa pasquale e poi di nuovo in campo per una partita difficilissima, in casa a Gubbio, contro i Cavalieri Prato, sempre imprevedibili.
Appuntamento domenica 12 aprile, ore 15:30. Sarà l’ultima partita in casa, aspettiamo tutti gli amici e tifosi per sostenere la squadra.
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