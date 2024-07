Il rione San Donato domina il Palio delle Barche 2024 IMMAGINI

Il rione San Donato domina il Palio delle Barche 2024. I rossoblu hanno staccato gli avversari nel tradizionale percorso di gara che si dipana tra i ripidi vicoli del borgo di Passignano e le acque del lago Trasimeno. Per San Donato si tratta del quindicesimo palio nella storia della manifestazione, su quarantuno edizioni disputate.

Grande la soddisfazione e la gioia dei tanti ragazzi e ragazze della squadra rossoblù, in festa per tutta la sera, ma soprattutto dei giovanissimi rematori del rione Filippo Moroni e Lorenzo Cozzari e della portabandiera Alice Alunni. Già primi nelle prove generali, con la possibilità quindi di scegliere la boa di partenza durante la sfida finale, Moroni e Cozzari hanno mantenuto sempre la testa della gara, aumentando anzi progressivamente il vantaggio sui rioni Oliveto, Centro Storico e Centro Due. Vantaggio conservato dai sessanta portatori nel tratto di gara a terra e che ha consentito, infine, ad Alice Alunni di inserire per prima la bandiera nel vaso posizionato ai giardini del Pidocchietto.

Alle loro spalle, sono giunti rispettivamente i biancoverdi del rione Oliveto, con i rematori Emanuele Fierloni e Alessandro Borgia e la portabandiera Lucia Tiradossi, i biancorossi del Centro Storico ‘La Regina’, con i rematori Ignazio Orsini e Alex Saveri e la portabandiera Aurora Senese, e infine i biancoblù del Centro Due, con i rematori Giovanni D’Andrea e Cipriano Hassan e la portabandiera Alice Carlani.

“Complimenti al rione San Donato – ha commentato al termine della gara il coordinatore dell’Ente Palio, Luca Terradura – che si è posizionato primo con un bel distacco rispetto al secondo classificato. Gli equipaggi erano nuovi su un po’ tutte le imbarcazioni per cui è stato un bel banco di prova per loro. La grande partecipazione e l’allegria che si è respirata durante questi giorni ci premia dell’intenso lavoro di un anno. Una grande attesa e sensazioni bellissime e impagabili”. Un’edizione poi, quella di quest’anno del Palio delle barche sicuramente particolare con l’assenza del rione Oliveto dagli eventi settimanali, ma con il colpo di scena in extremis del suo rientro in gara dopo le vicende dei mesi scorsi. Ma il fascino del Palio delle barche, conclusosi con un grande spettacolo pirotecnico sulla torre della rocca medievale, è rimasto immutato con un grande coinvolgimento della comunità passignanese e delle tante persone accorse durante questa settimana di festa. “Questa non è solo la festa di Passignano – ha sottolineato il sindaco Sandro Pasquali – ma di tutto il Trasimeno, che con orgoglio si svolge sulle sue acque e nel nostro centro storico. Abbiamo la capacità di attrarre turismo sotto varie forme e questa del Palio delle barche è una delle migliori: c’è tradizione, folklore, enogastronomia e soprattutto la passione del territorio. Ringrazio proprio gli organizzatori e tutti i membri dei rioni che mettono uno sforzo incredibile per far riuscire la manifestazione”.

Il rione San Donato è stato anche il vincitore del Palio a terra. Nella Corsa delle brocche di venerdì 26 luglio a trionfare è stato, invece, il rione Centro Due con le ragazze Flavia Titi, Valeria Torzuoli e Miriam Brocco. Per il rione Oliveto hanno partecipato Letizia Gradassi, Angelica Boni e Nicoletta Luiso; per il rione San Donato Veronica Alunni Fegatelli, Giulia Broccoletti e Chiara Marcellini; per il rione Centro Storico Martina Carlani, Sara Carlani e Tania Taba.