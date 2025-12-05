 Il progetto digital communication di Anas in Veneto e Friuli Venezia Giulia - Tuttoggi.info
Il progetto digital communication di Anas in Veneto e Friuli Venezia Giulia

ItalPress

Il progetto digital communication di Anas in Veneto e Friuli Venezia Giulia

Ven, 05/12/2025 - 12:03

ROMA (ITALPRESS) – Approda in Veneto e Friuli Venezia Giulia il progetto di digital communication di Anas, per approfondire e conoscere da vicino le attività quotidiane svolte da ingegneri, geometri, operai e cantonieri lungo le strade di competenza. La puntata è introdotta da un’intervista all’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, e vede la partecipazione del Responsabile della Struttura territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia, Ettore de la Grennelais e dei tecnici che dirigono i cantieri e gestiscono la rete stradale nelle due regioni. Il progetto di digital communication è un viaggio sulla rete stradale e autostradale gestita da Anas, per testimoniare l’impegno che quotidianamente il personale mette nella gestione e nella manutenzione delle strade, ma anche nei progetti di completamento e potenziamento dei grandi itinerari.
L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

