“Il Principe di Roma”, riprese concluse. Mercato torna in piazza del Popolo

Concluse in anticipo di due giorni le riprese del film "Il Principe di Roma" con Marco Giallini. Comune di Orvieto revoca le modifiche alla viabilità

Concluse in anticipo di due giorni le riprese del film “Il Principe di Roma” con Marco Giallini. Dopo quasi un mese, dunque, chiude il set allestito ad Orvieto dalla Lucky Red per la pellicola che sarà nei cinema fra un anno, a dicembre 2022.

Cambiano dunque anche le disposizioni per la viabilità e la sosta nella zona interessata finora dalle riprese.

Il Comune di Orvieto rende infatti noto che per effetto della conclusione anticipata (il 15 dicembre anziché il 17, appunto) delle riprese del film “Il Principe di Roma”, “le disposizioni contenute nella precedente ordinanza emanata lo scorso 13 dicembre u.s. riguardanti la disciplina della circolazione e della sosta, terminano la loro efficacia da oggi 15 dicembre 2021. Pertanto anche il mercato settimanale di Giovedì 16 Dicembre si svolgerà regolarmente in Piazza del Popolo“.