Il Principe Alberto di Monaco al volante della DS 9 E-Tense 4×4 360 - Tuttoggi

Vetrina internazionale dedicata alle energie rinnovabili e alla transizione energetica, EVER Monaco ha accolto un numeroso pubblico di operatori e visitatori interessati a temi di attualità quali la mobilità sostenibile, l’intelligenza energetica e il controllo dei consumi. Nella stessa occasione, la DS 9 E-Tense 225 e la DS 9 E-Tense 4×4 360 hanno fatto le prime prove su strada nel Principato. Sua Altezza il Principe Alberto II è stato il primo a mettersi al volante della DS 9 E-Tense 225 tra il Palazzo dei Principi e l’Espace Fontvieille che ospita l’evento EVER Monaco e lo stand DS Automobiles. Come perfetto coronamento della settimana elettrica monegasca, il Campionato del Mondo di Formula E FIA ABB si è disputato nel leggendario circuito di Montecarlo, che si snoda tra gli edifici del centro cittadino. La gara è stata inaugurata dal Principe Alberto II di Monaco che ha effettuato tre giri del circuito al volante della DS 9 E-Tense 4×4 360.

Sul piano sportivo, il campione di Formula E in carica, Antònio Fèlix da Costa, ha conquistato il Monaco E-Prix dopo essere partito in pole position con la sua DS E-Tense FE21. Il compagno di scuderia Jean-E’ric Vergne ha realizzato il giro più veloce in gara e ha ottenuto il quarto posto. E’ la terza vittoria consecutiva per i team di DS Automobiles nelle prove FIA 100% elettriche organizzate a Montecarlo. DS Techeetah e Jean-E’ric Vergne avevano vinto il Monaco E-Prix anche nel 2019, mentre il DS E-Tense Team si era piazzato in vetta alle classifiche Teams Efficience e Règularitè dell’eRallye Monte-Carlo con le DS 3 Crossback E-Tense. “DS Automobiles vanta forti legami con il Principato di Monaco, in particolare grazie alle nostre vittorie sportive. Il rinnovato impegno come main sponsor di EVER Monaco è stato un vero successo e ci ha offerto l’opportunità di dare una grande visibilità alla DS 9 E-Tense nello stand e sulle strade di Montecarlo. Voglio ringraziare personalmente Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II per l’accoglienza riservataci e per la stimolante discussione sulla DS 9 E-Tense e sul tema della transizione energetica” ha dichiarato Bèatrice Foucher, Direttrice Generale di DS Automobiles.

