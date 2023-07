Il Perugino per tutti, al via le prenotazioni dei tour gratuiti - Tuttoggi.info

Le escursioni saranno disponibili online fino a esaurimento posti e toccheranno i Comuni di Foligno, Assisi e Spello.

Sono disponibili per la prenotazione gratuita i tour guidati de ‘Il Perugino per tutti’, iniziativa patrocinata e finanziata dalla Regione Umbria con il cofinanziamento dei Comuni promotori di Foligno, Assisi e Spello. Le 9 escursioni, 6 in navetta e 3 in e-bike toccheranno questi tre affascinanti borghi umbri che ospitano 4 opere del ‘Divin Pittore’. Saranno accessibili su prenotazione obbligatoria e si svolgeranno dal 22 luglio al 9 settembre, rientrando nella serie di iniziative organizzate in occasione dell’anniversario dei 500 anni dalla morte di Perugino.

È già possibile prenotare sul sito www.ilperuginopertutti.it il tour in navetta di sabato 22 luglio mentre le prenotazioni per i tour in navetta di venerdì 28 luglio, venerdì 18 agosto, sabato 19 agosto, venerdì 25 agosto e sabato 26 agosto saranno effettuabili a partire da sabato 22 luglio. Le uscite in e-bike (che si terranno venerdì 1 settembre, sabato 2 settembre e sabato 9 settembre) saranno disponibili per la prenotazione gratuita solo a partire dal 16 agosto. Le uscite in navetta comprendono transfer in pullman e servizio di guida turistica gratuiti; il pranzo è invece libero. Il percorso con bicicletta a pedalata assistita è adatto a tutti, con difficoltà bassa e per lunghi tratti pianeggiante, lontano dal traffico. L’iscrizione gratuita comprende: biciclette, guida turistica e accompagnatore Fiab in e-bike, assicurazione inclusa (età minima 14 anni).

Ad Assisi l’opera del Perugino è collocata all’interno della Basilica di S. Maria degli Angeli: si tratta de ‘La Crocifissione’ (1485-1486). Il dipinto, frammentario, è posto sulla parete posteriore esterna della chiesa della Porziuncola che faceva parte del coro nel 1485. Il coro viene abbattuto nel 1569, all’avvio dei lavori per la nuova monumentale Basilica.

A Foligno l’opera del Perugino è situata all’interno dell’Oratorio della Nunziatella. È ‘Il Battesimo di Cristo’ (1508-1513); un affresco che fa parte della decorazione voluta dal rettore della società dell’Annunziata Giovanni Battista Merganti per la cappella di San Giovanni Battista.

Spello infine conserva due opere del Maestro all’interno della chiesa di Santa Maria Maggiore. Nell’opera ‘Madonna col Bambino tra i santi Girolamo e Caterina d’Alessandria’ (1521) la Vergine, assisa su di un trono ligneo, tiene in braccio il Bambino, affiancata da San Biagio e da Santa Caterina. Anche il dipinto ‘Cristo in pietà tra i santi Giovanni Evangelista e Maria Maddalena’, insieme a quello con la Vergine in Trono viene assegnato al 1521 quando Pietro Vannucci è ormai alla fine della propria carriera artistica.

Per maggiori informazioni è possibile contattare dalle ore 9.00 alle ore 13.00 i numeri 338 8906344; 342 8989031; 371 4815845.