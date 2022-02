Il Perugia torna alla vittoria al Curi: 3-0 al Frosinone | Pagelle

Grifoni perfetti, decidono la doppietta di De Luca e la rete di Olivieri, all'esordio da titolare

Un Perugia perfetto stende al Curi il Frosinone 3-0 e si porta in zona play off. Decidono la doppietta di De Luca e la rete di Olivieri, all’esordio al Curi, da titolare.

La partita

10′ Parte meglio il Frosinone, che al 10′ va in rete con Zerbin, ma l’arbitro Serra annulla per fuorigioco e il Var conferma: Zampano, pur di pochissimo, è più in là dell’ultima maglia rossa. Il Perugia ha rischiato tantissimo sulla palla persa a sinistra nella giocata tra Dell’Orco e Lisi.

15′ GOL PERUGIA: DE LUCA. Dopo lo scampato pericolo il Perugia sale in cattedra e trova il vantaggio, approfittando di un clamoroso errore della retroguardia dei Canarini. Sul lancio di Burrai a cercare De Luca, Ravaglia esce dall’area, ma la palla di testa la tocca Szyminski, il cui colpo di testa diventa un assist per l’attaccante del Perugia, che insacca a porta vuota.

14′ OCCASIONE PERUGIA Contraccolpo psicologico per il Frosinone, che rischia di capitolare ancora al 22′, ma Zerbin salva sul colpo a botta sicura di Santoro.

15′ GOL PERUGIA: OLIVIERI. Il raddoppio è però solo rimandato e arriva dopo due interventi decisivi di Ravaglia sulla botta di Lisi e sul tentativo sottomisura di De Luca. Dell’Orco rimette a centro area dove Olivieri insacca in semirovesciata. Splendida rete per il giovane attaccante di proprietà della Juventus, che ha bagnato con il gol l’esordio da titolare con la maglia del Perugia.

32′ Il Perugia spinge ancora, ma il tiro di De Luca viene rimpallato.

39′ Il Frosinone si rivede dalle parti di Chichizola con Novakovich, che si libera di due difensori e calcia sul primo palo, ma il portiere del Perugia è attento.

43′ Prova a spingere il Frosinone nel finale del primo tempo, ma sugli sviluppi di un calcio piazzato la difesa biancorossa riesce a liberare.

4′ st Ci si attende la reazione del Frosinone, ma è ancora il Perugia a sfiorare la rete, con De Luca, che difende palla e si gira, ma Ravaglia non si fa sorprendere.

8′ st Ancora Ravaglia sventa il tentativo di Olivieri, che ha calciato dopo essersi liberato in area.

20′ st L’attaccante venuto da Lecce manca di un soffio il tocco in acrobazia sul lancio morbido di Lisi.

22′ st OCCASIONE FROSINONE: gli ospiti mancano incredibilmente la rete con Novakovich che di testa, tutto solo dentro l’area piccola, manda a lato, mettendo fuori tempo anche Canotto appostato sul secondo palo.

24′ st Il Frosinone chiede il rigore per un tocco di Dell’Orco, ma l’arbitro Serra

41′ st Il cross di Matos diventa un tiro che costringe Ravaglia a deviare in angolo.

44′ st GOL PERUGIA: DE LUCA. Prima del triplice fischio arriva anche la terza rete del Perugia ancora con De Luca, che scatta sul pallone colpito da Kouan e sorprende una difesa ospite ancora imbambolata. Doppietta per l’attaccante del Grifo, a quota 9 in questo campionato.

Seconda vittoria consecutiva per il Perugia, che artiglia l’ottavo posto, in attesa della gara dell’Ascoli.

Tabellino e pagelle

Perugia – Frosinone 3-0

15′ pt e 44′ st De Luca (P), 23′ pt Olivieri (P)

Perugia: Chichizola 6, Ferrarini 7.5 (35′ st Kouan), Lisi 6 (23′ st Beghetto 6), Dell’Orco 6.5, Angella 7, Sgarbi 7, Burrai 6.5 (35′ st Rosi 6), Santoro 6.5, Segre 6.5, Olivieri 7.5 (23′ st Matos 6), De Luca 8. All. Alvini 8. A disp.: Fulignati, Rosi, Gyabuaa, Carretta, Murgia, D’Urso, Falzerano, Kouan, Zanandrea.

Pisa: Ravaglia 6, Zampano 5.5 (10′ st Cicerelli), Cotali 5, Ricci 5, Gatti 5.5, Szyminski 5, Lulic 5 (9′ st Canotto), Garritano 5 (35′ st Charpentier 6), Novakovich 5, Ciano 5.5 (10′ st Boloca 6), Zerbin 6. All. Grosso 5. A disp.: Kalaj, Rohden, Tribuzzi, Marciano, Brighenti, Barisic, Manzari, Minelli.

Arbitro Marco Serra 7.

(segue servizio completo)