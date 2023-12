Il Passato della Terra, a Città della Pieve una mostra di successo - Tuttoggi.info

Il Gruppo Ecologista “Il Riccio” ringrazia scuole e cittadinanza per l’attenzione e l’entusiasmo dimostrati nei confronti della Mostra “Il Passato della Terra” che si è chiusa il 3 dicembre a Città della Pieve. “Il grande interesse di piccoli e adulti è testimoniato anche dai numerosi commenti lusinghieri lasciati nel quaderno di gradimento”, si legge in una nota.

Le scuole hanno affollato le mattinate, Istituti sia locali, dal Comprensivo “Pietro Vannucci” al Superiore “Italo Calvino”, sia dalla vicina Chiusi, questi ultimi hanno effettuato anche una visita guidata al Museo di Storia Naturale e del Territorio.

Un piacere per il Gruppo Ecologista che esprime piena riconoscenza ai curatori nonché guide eccezionali tra i materiali in esposizione : Mario Morellini e Riccardo Testa. Visto il successo de Il Passato della Terra, “si anticipa che in primavera sarà allestita, negli stessi stupendi locali di Palazzo della Corgna, un’altra Mostra che ripercorrerà tempi della Terra ancora più antichi. Stiamo già prendendo accordi con le scuole sul periodo migliore di allestimento”.