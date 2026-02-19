Il Papa torna in Umbria: Leone XIV a Santa Maria degli Angeli per il GO! Franciscan Youth Meeting - Tuttoggi.info

In questo anno del Centenario francescano, la città di Assisi si prepara ad accogliere migliaia di ragazzi e ragazze provenienti da tutto il continente per il “GO! Franciscan Youth Meeting”, raduno internazionale che mira a riunire ragazzi da tutta Europa per riscoprire il messaggio di san Francesco attraverso l’incontro, la preghiera e la festa. E al quale parteciperà, anticipa il bollettino della Sala stampa vaticana, anche Papa Leone XIV, che il 6 agosto – per il giorno di chiusura – sarà a Santa Maria degli Angeli, tornando quindi ad Assisi per la seconda volta dopo la visita all’assemblea della Cei. “In questo momento in consiglio regionale stiamo discutendo la legge regionale sull’ottavo centenario francescano: la Regione Umbria, terra francescana, fa la sua parte, con Assisi e la comunità tutta in questo anno specialissimo 2026! All’inizio della trattazione e’ arrivata la notizia che Papa Leone sarà ad Assisi, a Santa Maria degli Angeli il prossimo 6 agosto, per i giovani e con i giovani!! Un segno bello, come sarà l’approvazione di questo atto!!“, dice la presidente della Regione, Stefania Proietti. “Accogliere Papa Leone XIV a Santa Maria degli Angeli è una felicità profonda per l’Umbria. La Porziuncola è un luogo speciale: da qui il messaggio francescano continua a parlare all’Europa e al mondo. La visita del Papa – prosegue la presidente Proietti – incoraggia il percorso che l’Umbria sta costruendo: accoglienza, qualità dei servizi, sicurezza, partecipazione dei territori e attenzione ai giovani. La Regione lavora con tutte le istituzioni perché questa giornata diventi un’esperienza che rimanga nel cuore di tutti”.



Il programma della giornata con il Pontefice è stato reso noto dai Frati Minori: la mattina di giovedì 6 agosto vedrà il suo culmine presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli, dove il Papa si farà pellegrino accanto ai ragazzi. Alle 9 Il Santo Padre incontrerà i giovani, offrendo una bussola spirituale per affrontare le sfide del presente nello spirito di san Francesco; alle 10.30 è in programma la solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Papa Leone XIV, che terminerà con il mandato missionario, un invio simbolico che chiamerà i giovani d’Europa a riportare nelle proprie terre la freschezza del Vangelo e la letizia francescana.



Il GO! Franciscan Youth Meeting si terrà dal 3 al 6 agosto 2026 ed è rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 33 anni, sia credenti che non, offrendo un’opportunità unica di incontro nel segno di san Francesco, nell’anno in cui si celebrano gli 800 anni del Transito del Santo di Assisi. L’evento nasce con l’obiettivo di creare uno spazio condiviso in cui i partecipanti possano sperimentare momenti autentici di ascolto, dialogo e formazione. Il programma è strutturato per alternare occasioni di preghiera e spiritualità a momenti di grande festa e condivisione della vita, permettendo ai giovani di confrontarsi sui temi fondamentali dell’esistenza in un contesto di fratellanza universale. Durante le quattro giornate del meeting, i partecipanti saranno coinvolti in diverse attività formative e culturali. Il 4 e il 5 agosto saranno dedicati a specifici workshop tematici, pensati per ispirare e coinvolgere i ragazzi in percorsi di approfondimento personale.



In occasione di questo “Capitolo delle stuoie” prenderà vita anche “Jubil Music”, un concorso canoro dedicato alla musica che nasce dal cuore e dall’anima, offrendo ai talenti musicali un palcoscenico d’eccezione. L’evento è promosso congiuntamente dai Frati Minori, dai Frati Minori Conventuali e dai Frati Minori Cappuccini, insieme alla Città di Assisi e alla Diocesi di Assisi. L’iniziativa gode inoltre del supporto del Comitato nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di san Francesco d’Assisi. “Trasmettere la vita e la gioia di san Francesco d’Assisi e far vivere, attraverso la propria esperienza, la letizia della condivisione intorno al Vangelo: ecco lo spirito che ci accompagna e guida l’intero cammino di preparazione di questi giorni – dichiarano i frati organizzatori dell’evento. – Vogliamo aiutare i giovani a scoprire nei poveri e negli ultimi il Volto di Dio che si incarna per essere vicino ad ogni uomo, rinnovando il mondo con la freschezza del Santo di Assisi: questo e molto altro auspichiamo nei giorni di GO! Franciscan Youth Meeting”. Le iscrizioni per partecipare a questa straordinaria esperienza di incontro sono aperte, per ulteriori info è possibile consultare il sito ufficiale https://www.goassisi.org/it/