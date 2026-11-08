Il Papa ai giovani, “Non abbiate paura del ‘per semprè” - Tuttoggi.info

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Il Papa ai giovani, “Non abbiate paura del ‘per semprè”

ItalPress

Il Papa ai giovani, “Non abbiate paura del ‘per semprè”

Dom, 08/11/2026 - 13:33

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ROMA (ITALPRESS) – “Giovani amici, osate fare il passo del matrimonio e di formare una famiglia. Non abbiate paura del ‘per semprè. Coppie sposate, aprite le vostre case alla vita, anche quando il mondo vi dice che un figlio è un peso. Se qualcuno sente che Cristo lo chiama a lasciare tutto per seguirlo nel sacerdozio o nella vita consacrata, non ignori quella voce per paura di perdere altre opportunità. Quando essere giusti e onesti ha un prezzo, pagatelo. Quando perdonare sembra una sconfitta, perdonate. Quando tutti vi dicono di pensare prima a voi stessi, non abbiate paura di mettervi all’ultimo posto; siate disposti a rinunciare a tempo, denaro, comodità e progetti per servire gli altri”. Così Papa Leone XIV nella veglia di preghiera allo Stadio del Centenario di Montevideo. “Quando siamo pochi, quando la nostra forza vacilla, o quando ci rendiamo conto che la nostra presenza sociale non è più la stessa, si corre il rischio di iniziare a giudicare la nostra situazione con criteri molto umani. Il Vangelo ci invita a vedere le cose in modo diverso. Dio ha scelto Betlemme, e questa sola scelta è sufficiente a impedirci di equiparare la piccolezza all’insignificanza”, ha aggiunto il Santo Padre.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-

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