Il pallone d'oro di Modric esposto al Museo Mondo Milan - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – Il Museo Mondo Milan accoglie un nuovo speciale cimelio: il Pallone d’Oro di Luka Modrić. Un gesto simbolico verso i suoi tifosi del campione rossonero – che ha personalmente collocato il suo trofeo in una teca dedicata, impreziosita da frasi e immagini che raccontano la sua inimitabile carriera – e un ulteriore segno del forte legame con il club. Una connessione che precede di molto il suo approdo in Italia della scorsa estate, vista la passione per i colori rossoneri manifestata fin dall’infanzia dall’attuale numero 14 milanista. Modrić ha così scelto di mettere a disposizione di tutti i milanisti il più prestigioso riconoscimento individuale del mondo del calcio, vinto nel 2018 come primo calciatore croato di sempre. “Sin dal primo giorno in cui ho indossato questa maglia, ho avvertito una sensazione indescrivibile: per me, essere un giocatore di questo Club significa realizzare un sogno” ha detto Modrić. “Condividere il mio Pallone d’Oro con tutti i nostri tifosi, che da mesi non mancano di dimostrarmi il loro sostegno in ogni partita, è un modo per restituire loro parte di questo affetto”.

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(Fonte video: Ac Milan)