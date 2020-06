Il palermitano Luigi Galvano eletto vicepresidente Enpam - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Il palermitano Luigi Galvano è stato eletto con 135 voti vicepresidente Enpam nell’ambito dell’Assemblea Nazionale che ha nominato Alberto Oliveti presidente della Fondazione. Galvano, medico di medicina generale siciliano, è stato già consigliere della Fondazione per due mandati. Laureato in Medicina a Palermo nel 1979, specializzato in geriatria e gerontologia, consigliere dell’Ordine di Palermo. Precedentemente direttore scientifico presso la Scuola siciliana di formazione in Medicina generale, vanta una vasta attività in ogni campo della rappresentanza della medicina, non solo generale, in ambito sindacale, societario-professionale e ordinistico, con particolare attenzione per tematiche giovanili e formazione. L’assemblea ha eletto vicepresidente anche Giampiero Malagnino con 92 voti.

(ITALPRESS).