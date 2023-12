ROMA (ITALPRESS) – Secondo gli ultimi dati del bollettino Covid del Ministero della Salute sono 56.404 i nuovi casi positivi, in calo del 3,8% rispetto alla settimana precedente, a fronte di circa 280 mila tamponi effettuati, 316 i deceduti. Il tasso di occupazione in area medica è pari all’11,9%, in terapia intensiva il 2,7%. Con questi numeri siamo arrivati al quarto Natale con il Covid.

sat/gtr