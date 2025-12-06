Il Natale ad Assisi 2025 pronto ad accendersi sotto l'Immacolata: doppia cerimonia in città - Tuttoggi.info

Tutto pronto per il via del Natale ad Assisi, in programma domani (6 dicembre, ndr) alle ore 17, quando partirà il videomapping nel segno della pace che sarà acceso insieme all’albero in Piazza del Comune.

Un momento speciale, perché il Natale di pace, luce e incontro di Assisi sarà acceso simbolicamente da Betlemme, la città dove è nato Gesù, gemellata con quella di San Francesco dal 1989, all’insegna dei valori della fratellanza. Sarà il sindaco Valter Stoppini a farlo, in visita nella città palestinese, insieme al primo cittadino della stessa Maher Nicola Canawati, che è stato ad Assisi lo scorso ottobre, in occasione della Marcia per la Pace. Il collegamento avverrà su maxischermo allestito per l’occasione. L’evento sarà animato dal coro degli alunni del “Convitto Nazionale Principe di Napoli” di Assisi.

Le immagini proiettate sono frutto del lavoro congiunto di storici dell’arte e lighting designer, supportati da strumenti digitali. Sono state curate da Enel, con il coordinamento dell’ufficio Turismo e marketing territoriale del Comune di Assisi. A ispirare i creativi, artisti come Chagall, Magritte, Klimt, Köder, Picasso, che testimoniano la pace attraverso elementi tratti da alcune delle loro creazioni più famose, reinterpretate e adattate alle architetture delle facciate. Cuore del progetto è Piazza del Comune, dove la tematica “Pace sulla Terra” viene interpretata attraverso una selezione di alcune opere di Banksy, il più grande street artist contemporaneo, che ha portato ad Assisi la propria arte rivoluzionaria con la mostra “Peace on Earth”, visitabile alla Rocca Maggiore fino all’11 gennaio 2026.

Per tutto il periodo natalizio la città proporrà eventi, iniziative e ad essere protagonisti – dopo che nel 2023 se ne è festeggiato l’ottocentensimo compleanno – saranno ancora una volta i presepi: sul prato a San Francesco, viventi ad Assisi centro e nelle frazioni, senza dimenticare la triplice mostra “Il Presepe di Francesco – Mostra di Presepi del mondo”, un grande progetto culturale promosso da Confcommercio Assisi e Valfabbrica, in collaborazione con l’Associazione dei Priori del Piatto di Sant’Antonio Abate e con l’Associazione Fare, con il sostegno del Comune di Assisi. Per un intero mese, cittadini e visitatori potranno ammirare una collezione unica nel suo genere, distribuita in tre prestigiose location: Palazzo Monte Frumentario e Galleria Le Logge nel centro storico di Assisi, e Palazzo del Capitano del Perdono a Santa Maria degli Angeli. Ci sarà una doppia inaugurazione il 6 dicembre, in contemporanea alle ore 18:00: al Palazzo Monte Frumentario di Assisi, dove sarà esposto il monumentale Presepe Siciliano di Angela Tripi, e al Palazzo del Capitano del Perdono a Santa Maria degli Angeli. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00. Immancabile, il 31 dicembre, la grande festa di Capodanno in Piazza con live show di “Antonio Ballarano Band” e dj set. Il 6 gennaio grande attesa per la Befana in piazza, che si calerà dalla Torre del Popolo con calze per tutti bambini.

Oltre a quello laico, non mancherà il Natale dei francescani: dall’Abruzzo sono arrivati albero e presepe, nello specifico un cedro di oltre 12 metri e dieci figure del Presepe Monumentale di Castelli, opera in ceramica nata negli anni Sessanta all’Istituto d’Arte “Grue”, tutti collocati nella piazza inferiore di San Francesco. L’otto dicembre alle 16, fra Alfio Nucci, OFMConv, Assistente della Milizia dell’Immacolata, presiederà la preghiera del Santo Rosario, al termine della quale si terrà la consacrazione all’Immacolata dei nuovi militi. Subito dopo, alle 17, Mons. Lorenzo Leuzzi, Vescovo di Teramo-Atri e delegato dei Vescovi d’Abruzzo, regione che quest’anno ha offerto l’olio per la Lampada di San Francesco, presiederà la celebrazione eucaristica solenne animata dalla Cappella Musicale della Basilica. Alle 18.10 seguirà in piazza inferiore l’accensione dell’albero di Natale e della videoproiezione sulla facciata della chiesa superiore della Basilica, insieme alla benedizione e all’inaugurazione del presepe. Questo momento sarà animato dal coro delle classi 4 e 5 della Scuola Primaria Sant’Antonio – Istituto Comprensivo “Assisi 1”. L’accensione dell’albero e della video proiezione con l’inaugurazione del presepe – previste alle 18.30 – verranno trasmesse in diretta anche su Rai1 durante il programma Vita in Diretta condotto da Alberto Matano.



