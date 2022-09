Il monitoraggio sulle ali: “Ecco perché da noi la beccaccia è in salute”

“Istituzioni come WETLANDS INTERNATIONAL – prosegue Mariotti – non considerano la beccaccia in stato di conservazione sfavorevole. Nella sua terza edizione di WATERBIRDS POPULATION ESTIMATES (WEP 3) P164, la beccaccia non è classificata in stato di classificazione sfavorevole (Simon Delany). Yves Ferrand e Francois Gossmann (i due ricercatori più importanti in Europa) confermano lo stato di conservazione favorevole, anche se esistono fluttuazioni inter-annuali”.

“Per quanto riguarda la migrazione primaverile “prenunziale”, anche da dati Ispra di Castel Porziano e soprattutto dalla telemetria applicata ad alcuni soggetti – chiarisce – quelli che credevano migrazione primaverile “in gennaio” sono spostamenti erratici. Dal monitoraggio primaverile fatto e documentato in molte regioni italiane, l’Umbria non fa eccezione, in quanto presso gli uffici dell’osservatorio faunistico regionale sono disponibili dati sulla lettura ali e sul monitoraggio primaverile negli ultimi 10 anni. Se verificaste questi dati noterete che il movimento migratorio primaverile prenunziale della beccaccia inizia la seconda e terza decade di febbraio, con picchi massimi nella seconda decade di marzo, quando termina il ns regionale monitoraggio”.

In altre regioni, dove continua fino alla fine di marzo, si può notare un flusso continuo ed abbondante di ripasso.

“Quanto sopra – conclude Tito Mariotti – ci conforta e ci concede di poter cacciare la nostra amata regina anche in gennaio. Da non dimenticare, come già scritto sul Calendario venatorio, che la caccia alla beccaccia può essere chiusa in caso di forti ondate di gelo”.