ROMA (ITALPRESS) – Come si possono avvicinare gli adolescenti al mondo dei motori? Gli speaker di Radioimmaginaria lo hanno chiesto a Marco Bezzecchi, 3° Classificato Mondiale MotoGP; Jorge Martín, 2° Classificato Mondiale MotoGP e altri protagonisti della MotoGP durante “Campioni in festa”, un evento organizzato da Ducati per celebrare i successi del 2023.

fsc/gtr