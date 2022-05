Ospedale di Assisi, il mistero (non) buffo: per la Lega è "potenziato" | Lettera choc di 9 sanitari consegnata al ministro Speranza - Tuttoggi

Ospite di un evento privato, questa mattina il ministro della salute Roberto Speranza è arrivato ad Assisi e si è visto recapitare un fascicolo, firmato dai 9 medici che operano al Pronto Soccorso e all’Emergenza 118. La nota è stata inviata al sindaco Stefania Proietti 24 ore fa e in essa “è descritta la precaria situazione lavorativa in due ambiti sanitari molto delicati che rappresentano per i cittadini il primo accesso alla struttura sanitaria. Nella lettera, peraltro inviata a tutti i vertici politici e tecnici della regione, si parla del progressivo depauperamento dei servizi di supporto al Pronto soccorso, ricordando che negli ultimi 6 anni si sono dimessi ben 11 medici trasferendosi in altre regioni o in ospedali più grandi e sicuri“.

“I sottoscrittori della lettera-denuncia – si legge nella nota resa nota del Comune – fanno sapere che il Pronto soccorso di Assisi accoglie dai 20 ai 50 pazienti al giorno, con picchi nei periodi influenzali e di grande affluenza di turisti. Ora – scrivono – siamo arrivati a un punto in cui il rischio clinico è diventato troppo alto e la sicurezza dei pazienti non più garantita …e questa mancanza di servizi e di specialisti di supporto ci ha portato a lavorare in condizioni precarie e insicure, certamente non attrattive per un medico che volesse venire a lavorare nel nostro ospedale. Chi resta è solo per l’attaccamento al territorio e all’ospedale stesso, che rimane una realtà professionale per l’operatore e un insostituibile servizio per l’utenza“.

“Negli ultimi giorni – sottolineano ancora – si lavora con un solo medico di notte per due servizi, Pronto Soccorso e Emergenza Sanitaria Territoriale-118. Da tempo stiamo rinunciando a molte garanzie previste dal contratto di lavoro: riposo dopo turni notturni o festivi, ferie non godute, surplus orario, straordinari non riconosciuti, rinuncia a congedi familiari e formativi“. Per questo il sindaco ha parlato con speranza, perché tale depauperamento significa “depotenziare l’intero ospedale e arrecare un danno serio alla comunità”.

Pastorelli su ospedale di Assisi: “

Di tutt’altro avviso invece Stefano Pastorelli, capogruppo della Lega in Regione, secondo cui “La Giunta Tesei – si legge in una nota inviata ieri, prima che fosse resa pubblicamente la missiva dei sanitari, ricevuta però dalla Regione due giorni fa – sta lavorando nella direzione di valorizzare il presidio ospedaliero di Assisi attraverso strategie vincenti di consolidamento delle potenzialità esistenti e di attivazione di nuove prestazioni al cittadino. Sono infatti previsti un nuovo primario di medicina dopo troppi anni di ‘vuoto’ e l’implementazione sia delle professionalità, con l’arrivo di un cardiologo e un ginecologo, sia dei servizi, con l’attivazione della chirurgia mini-invasiva del piede per adulti e bambini“.

E se Salvatore Pezzutto, che avrebbe vinto il posto, sta riflettendo se accettare o meno; nel mentre Manuel Monti è passato da Assisi a Gualdo, per Pastorelli e si spera nell’eventuale accettazione del terzo classificato, “Grazie all’individuazione del primario di medicinapotrà essere garantita l’autonomia dell’ospedale di Assisi nella gestione delle risorse e in generale della struttura e assicurata una migliore qualità dei servizi ai pazienti. Nel quadro delle professionalità esistenti vengono introdotte due figure fondamentali come un ginecologo e un altro cardiologo. A questo si aggiunge il potenziamento dei servizi, grazie alla programmazione dell’attività chirurgica mini-invasiva del piede per adulti e bambini, stabilita in seguito a un accordo tra Azienda Ospedaliera di Perugia e Usl 1. Le continue mistificazioni di certa parte politica – conclude il consigliere di maggioranza – sono ridicole, considerando il lavoro che la Regione Umbria ha avviato sulla rete sanitaria territoriale e la condizione di criticità preesistente causata dalla pessima gestione del passato, sfociata nello scandalo Concorsopoli”.