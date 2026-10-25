Il Milan riparte: Pulisic e la prima gioia di Hutchinson, Udinese battuta 2-0 - Tuttoggi.info

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Il Milan riparte: Pulisic e la prima gioia di Hutchinson, Udinese battuta 2-0

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Il Milan riparte: Pulisic e la prima gioia di Hutchinson, Udinese battuta 2-0

Dom, 25/10/2026 - 23:02

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UDINE (ITALPRESS) – Il Milan riscatta la nottataccia di Bournemouth e passa per 2-0 nella tana dell’Udinese, nonostante le tante assenze. Grazie a questa vittoria, il Milan sale così al quarto posto a quota 18. L’Udinese, alla sesta sconfitta consecutiva, resta invece quartultima con soli 4 punti all’attivo. Gli ospiti partono bene e al 6′ passano in vantaggio, sfruttando una dormita difensiva degli avversari. Modric calcia rapidamente una punizione dalla trequarti, Vojvoda tiene in gioco Pulisic e consente allo statunitense di presentarsi davanti a Okoye e di batterlo per l’1-0. I bianconeri rispondono quattro minuti dopo con un sinistro dalla distanza di Kamara, poi deviato in corner da Maignan. Al 35′, Palma allarga il braccio a palla lontana su Ramos colpendolo al volto, ma il Var non interviene e il difensore viene graziato. I sette volte campioni d’Europa si divorano il 2-0 al 40′. Modric illumina per Tomori, l’inglese mette al centro un rasoterra che smarca di fatto sia Pulisic che Bartesaghi, ma i due compagni di squadra si ostacolano senza riuscire a calciare a due passi dalla porta. Al 45′ è Abankwah a salvare i suoi con un intervento provvidenziale in scivolata su una conclusione a botta sicura di Bartesaghi. Si va al riposo sull’1-0.
La prima occasione della ripresa porta ancora la firma di Pulisic, che al 14′ riceve da uno scatenato Bartesaghi e va al tiro con il mancino, ma Okoye respinge. Il raddoppio è nell’aria e si materializza al 20′. Jashari conclude dal limite con il sinistro, Okoye respinge corto e Hutchinson è il più rapido di tutti a segnare a porta vuota il 2-0, siglando così la sua prima rete con la nuova maglia. Al 34′ sono il guantone di Okoye e la successiva traversa a negare il gol a Ramos. Davis ha una grande chance per accorciare le distanze al 40′, ma il suo sinistro al volo da ottima posizione è troppo centrale e Maignan para in due tempi. Sul fronte opposto, è il neo entrato Cisse a sfiorare il tris due minuti più tardi, con un destro a giro che esce di un soffio alla sinistra di Okoye. Il risultato non cambierà più.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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