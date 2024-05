Il meteo del week end, in Umbria torna la pioggia - Tuttoggi.info

Le previsioni del tempo del week end del 18 e 19 maggio in Umbria a cura di Centro meteo italiano

Le previsioni meteo del week end in Umbria

Sabato. Nuvolosità in transito al mattino su tutta la regione ma con tempo asciutto. Poche variazioni nel pomeriggio ma con nuvolosità in aumento. Tra la sera e la notte precipitazioni sparse possibili su tutti i settori, localmente anche a carattere di temporale.

Domenica. Tempo instabile nel corso della giornata su gran parte della regione con nuvolosità irregolare in transito associata a piogge e acquazzoni sparsi. Migliora in serata con nubi sparse e schiarite.

Il tempo previsto oggi in Italia

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare su settori alpini e subalpini, sereno altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse al Nord-Ovest e lungo l’arco alpino, ancora soleggiato sugli altri settori. In serata ancora instabilità residua con piogge sparse. Migliora la notte ma con molti addensamenti bassi



AL CENTRO

Al mattino addensamenti tra Lazio e Abruzzo ma con tempo asciutto, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio locali piogge attese tra Lazio e Abruzzo, ancora soleggiato sulle altre regioni. In serata e nottata nuvolosità in aumento con piogge da isolate a sparse specie sul versante tirrenico, più asciutto sui settori adriatici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli in prevalenza coperti con precipitazioni tra Calabria e Sicilia, ampie schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge ed acquazzoni sparsi, più asciutto su Sardegna e Molise. In serata e nottata tempo in miglioramento ma con molte nubi, piogge in arrivo su Sardegna e Campania.



Temperature minime in diminuzione al centro ed in rialzo altrove; massime in generale rialzo.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos