Il messaggio di Leo più forte del Covid: 6mila persona agli Avanti tutta Days

Oltre seimila le persone che tra sabato e domenica, registrati dal contatore elettronico e con la temperatura misurata dal termoscanner, hanno partecipato al PalaBarton all’ottava edizione degli Avanti tutta Days.

“Un bilancio più che positivo – spiega Federico Cenci, dell’associazione Avanti tutta Onlus – e la dimostrazione che è possibile vivere la socialità sull’onda dell’entusiasmo che, in questi due giorni, ha abbracciato sport, salute e solidarietà, uniti nel segno di Leonardo. Una vera festa per tutta l’Umbria e per Perugia, che ci attribuisce la responsabilità di andare avanti, sempre meglio e sempre con grande forza”.

Da Federico Cenci e dall’associazione anche un grande abbraccio e un grande ringraziamento a tutti coloro che sono stati vicino all’associazione in questo momento. “Voglio dire grazie in primis a chi non ha potuto essere con noi, ma non ha mancato di farci avere il suo pensiero di bene – ha detto – e poi ai tanti che sono venuti a trascorrere qualche attimo di spensieratezza con noi. E poi alla grande famiglia di Avanti tutta, a tutti quei volontari presenti nei due giorni, a quelli che hanno lavorato per l’allestimento e a chi ci è stato vicino, anche a distanza. Senza di loro tutto ciò non sarebbe stato possibile. Un sentitissimo grazie agli operatori dello sport, della salute e della solidarietà, numerosi al Barton per promuovere stili di vita sani e consapevoli. Un profondo ringraziamento agli operatori economici che, con il proprio contributo, hanno reso possibile l’evento, ai Bartolini per l’ospitalità nella splendida struttura del Barton, alle Istituzioni che sono state presenti e discrete, ai professionisti e agli artisti che hanno dato vita ad incontri a tema interessantissimi e a divertenti attività dal palco, grazie ai cuochi del cooking show e grazie a chi ha pensato a dar vita alla spettacolare esperienza della CronoLeo”.

Avanti tutta, nel segno di Leo

Il messaggio finale è un “arrivederci a tutti per l’edizione 2021 con tutta l’energia di un motto che vuole con forza orientare azioni di bene comune, con lo sguardo rivolto ai pazienti oncologici e le loro famiglie: avanti tutta”