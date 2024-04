MILANO (ITALPRESS) – Il Made in Italy sta attraversando una fase molto positiva, e quello del Design è uno dei comparti più in salute. Ne ha parlato l’architetto e designer Carlo Colombo, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy, in vista dell’apertura del Salone del Mobile di Milano, in programma il 16 aprile.

sat/gsl