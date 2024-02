Il liscio conquista la generazione Z - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In occasione dei 70 anni di “Romagna Mia”, l’Ariston verrà trasformato nella più grande balera d’Italia. La Nuova Orchestra Santa Balera composta da musicisti, cantanti e ballerini adolescenti saliranno sul palco durante la seconda serata del Festival. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, hanno intervistato Matil che prenderà parte al progetto ideato dal MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti) in collaborazione con Regione Emilia Romagna per la Campagna Verso il Liscio Patrimonio Immateriale dell’Unesco. fsc/gtr