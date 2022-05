Il Lions Club Gualdo Tadino ripulisce l'eremo del Beato Angelo - Tuttoggi

Si tratta di una piccola chiesa che contiene raffinati affreschi di Matteo da Gualdo, affreschi già restaurati nel 2015 ad opera del Club,

Il primo degli appuntamenti primaverili del Lions Club Gualdo Tadino, ha visto mettere in opera la pulizia dell’eremo del Beato Angelo, e il tutto si è svolto sabato 28 maggio. Alcune squadre composte da soci Lions, muniti di idonea attrezzatura, tanta buona volontà, forza e perizia, hanno ripulito l’area, falciato l’erba, potato, per riconsegnare alla cittadinanza uno dei luoghi del cuore per la città.

Il sacro edificio, una piccola chiesa che contiene raffinati affreschi di Matteo da Gualdo, affreschi già restaurati nel 2015 ad opera del Club, venne costruito nella prima metà del Quattrocento sul vecchio manufatto dove il Beato Angelo trascorse la sua breve vita.