Il Lions Club accanto all’ITT per i suoi 160 anni di attività - Tuttoggi.info

Nel 2024 ricorrono i 160 anni dell’ITT in quanto nel 1864 è stato attivato il primo corso di meccanica dell’istituto tecnico istituito con Decreto Regio del 1860. Per celebrare questo anniversario l’ITT sta predisponendo una pubblicazione frutto di un importante lavoro di archivio che ha ricevuto il sostegno economico del Lions Club Terni Host e del Lions Club Livorno- Porto Mediceo.L’iniziativa verrà presenta in una conferenza stampa il giorno 21 giugno alle ore 11 presso l’ITT Allievi Sangallo. Saranno presenti la DS Cinzia Fabrizi, la prof.ssa Alessandra Robatto, Presidente del Lions Club Terni Host e in collegamento da Livorno il dr Roberto Diddi, Presidente del Lions Club Livorno- Porto Mediceo.Saranno presenti altresì la prof.ssa Daniela Petrocchi che ha curato la ricerca di archivio e le professoresse Carla Santini e Sara Santori che hanno collaborato per la ricostruzione del periodo più recente.



Luogo: ITT ALLIEVI SANGALLO, VIA CESARE BATTISTI , 131, TERNI, TERNI, UMBRIA