Il judoka Michele Milli primo istruttore non vedente di Ginnastica posturale - Tuttoggi

Il judoka umbertidese Michele Milli ha ancora una volta dimostrato che i sogni possono diventare realtà, ottenendo il diploma federale Csen di Istruttore di Ginnastica posturale proprio durante il lockdown. E verificando molti dati delle varie federazioni sportive potrebbe essere il primo d’Italia.

“Invece di farsi prendere da sconforto e disperazione – ha spiegato il presidente del Kodokan Fratta Mirco Diarena – Michele in questi giorni d’inferno si è rimboccato le maniche e ha sostenuto l’esame nazionale di Istruttore di Ginnastica posturale. Un nuovo diploma che attesta le capacità di questo ragazzo, esempio per tutti i giovani del nostro club e per tutta Umbertide”.

Michele ha perso la visto in un incidente di caccia. E’ stato professore, operaio edile e ora anche fisioterapista. Arrivato ai 30 anni si è avvicinato al judo e, in poco tempo, è diventato uno dei pilastri della Nazionale Fispic (ha disputato anche i Campionati Europei 2019). Adesso che i muscoli sono stati messi forzatamente a riposo ha ripreso ad allenare il cervello ottenendo questa nuova qualifica. Già dal prossimo mese metterà a disposizione degli umbertidesi le proprie competenze.

“Offriremo – continua Diarena – un corso gratuito di posturale a giugno. Tutti noi abbiamo sofferto questo lungo periodo in cui siamo barricati in casa. E vogliamo permettere a tante persone che magari si sono trovate anche in difficoltà economiche di svagarsi e ritrovare un po’ di benessere fisico”.