Il Judo si rinnova: collaborazione tra Colombini e la ASD 3R Sport al Privilege - Tuttoggi.info

A Terni il Judo si Rinnova: Nuova Collaborazione tra Tecnico di Judo Roberto Colombini e la ASD 3R Sport al Privilege. Gli appassionati di arti marziali e le famiglie di Terni hanno un motivo in più per sorridere. È stata annunciata una stimolante collaborazione tra il noto istruttore di Judo Roberto Colombini e la ASD 3R Sport, che porterà un nuovo corso di Judo presso la prestigiosa struttura Privilege di via Arnaldo Maria Angelini 8 a Terni.

Percorso formativo di alta qualità

Questa partnership segna un’importante novità per il panorama sportivo della città, combinando l’esperienza decennale di Colombini con la passione e la professionalità della 3R Sport. L’obiettivo è chiaro: offrire un percorso formativo di alta qualità, accessibile a tutti, dai più piccoli agli adulti, in un ambiente stimolante e sicuro, aprendo la sua proposta ad un pubblico estremamente vasto, i corsi di judo infatti, saranno aperti a tutti a partire dai tre anni. Questo approccio mira a introdurre i bambini a questa disciplina in modo giocoso e sicuro, insegnando loro non solo le tecniche di base, ma anche valori fondamentali come il rispetto, la disciplina e la fiducia in sé stessi.

Certificazione FIJLKAM

Il judo è un’ottima scuola di vita che aiuta a sviluppare la coordinazione motoria, l’equilibrio e l’autocontrollo, creando una base solida per il futuro. A garanzia di un’istruzione di massimo livello, tutti i tecnici coinvolti nel progetto sono certificati dalla FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali). Questa certificazione assicura che gli allievi ricevano un’educazione sportiva conforme ai più alti standard federali, con un’attenzione particolare alla sicurezza e alla crescita personale di ogni partecipante. L’appuntamento è quindi presso la struttura Privilege per tutti coloro che desiderano avvicinarsi a questa nobile arte marziale, imparare a stare in piedi, a cadere con sicurezza e a crescere nel corpo e nella mente. Non è richiesta alcuna esperienza pregressa, solo la voglia di mettersi in gioco e far parte di una grande famiglia sportiva.