Il gruppo Psa rafforza offensiva elettrica con nuova piattaforma - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Groupe PSA ritiene che essere in perfetta armonia con lo sviluppo del mercato dei veicoli elettrici sia un fattore determinante per la pertinenza della sua offerta. Pertanto, i veicoli dei segmenti C e D, che vanno dalla berlina ai SUV e che saranno lanciati a partire dal 2023 a livello mondiale, beneficeranno di questa nuova piattaforma elettrica ad alte prestazioni, eVMP “Electric Vehicle Modular Platform”. Riunisce tutto il know-how ingegneristico di Groupe PSA con 60 a 100 kWh di energia a bordo e un’architettura ottimizzata che utilizza l’intero pianale per alloggiare la batteria. Fornendo 50 kW.h al metro disponibile tra le ruote, si posiziona come punto di riferimento nel mercato dei veicoli elettrici e sarà quindi in grado di offrire una gamma completamente elettrica che va da 400 km a 650 km (ciclo WLTP) a seconda del modello. Al fine di fornire una soluzione performante adattabile ad ogni esigenza di mobilità in qualsiasi parte del mondo potranno essere offerti in alcuni mercati dei derivati ibridi, sulla base di questa piattaforma elettrica all’avanguardia. Oltre alle sue prestazioni tecniche di alto livello, l’efficienza della piattaforma eVMP risiede anche nell’ottimizzazione dei costi di R&S e di industrializzazione. Ciò si è ottenuto attraverso l’utilizzo di alcuni sottogruppi di elementi assemblati già esistenti e moduli di batteria ad alte prestazioni. Inoltre, il processo industriale è stato studiato per ottenere le massime sinergie con i mezzi esistenti nelle nostre fabbriche, consentendo di limitare gli investimenti. In una logica di verticalizzazione dei componenti elettrici, questa piattaforma integra i componenti sviluppati e prodotti all’interno del Gruppo PSA o con le sue joint ventures sui motori elettrici e ACC.

