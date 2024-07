Il gruppo Herstal cambia nome - Tuttoggi.info

In occasione del 135° anniversario dalla fondazione di Fn Herstal, è stato annunciato che il gruppo Herstal, che possiede sia Fn Herstal, sia Browning, cambierà nome. Il nuovo nome sarà Fn Browning group: Julien Compère, amministratore delegato del gruppo, ha così commentato la decisione: Nel celebrare il nostro 135° anniversario, il nuovo nome Fn Browning group evidenzia i marchi leader che hanno costruito la nostra straordinaria reputazione globale. John Moses Browning e Fn Herstal hanno unito le forze nel XX secolo per progettare armi pionieristiche, che hanno dato vita alle armi moderne che oggi conosciamo. Oggi, i nostri prodotti e servizi continuano a stabilire standard globali per innovazione e affidabilità. Fn Browning group riflette il nostro impegno a rimanere fedeli a questo Dna, continuando, come afferma la nostra visione, a stabilire leader di mercato che anticipano le esigenze delle istituzioni di difesa più esigenti, dalle autorità di polizia ai legali detentori di armi e cacciatori”.

