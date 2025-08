Il Governo: Umbria e Marche nella Zona economica speciale (Zes Unica) - Tuttoggi.info

Via libera dal Governo all’inserimento anche di Umbria e Marche nella Zona Economica Speciale, l’area del Centro-Sud che dà accesso a particolari benefici per incentivare le attività economiche. Due regioni che l’Unione Europea classifica in transizione, cioè con un PIL pro capite compreso tra il 75% e il 100% della media europea.

L’annuncio è stato fatto dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a poche ore dal Consiglio dei ministri chiamato a varare una serie di misure economiche.

“Abbiamo scelto di dare a questo territorio, alla sua innata vocazione produttiva, alla sua gloriosa produzione industriale e artigianale un’opportunità in più” ha detto la premier Meloni da Ancona presentando il provvedimento per lo sviluppo delle Marche. Al quale potrà accedere anche l’Umbria.

Cos’è la ZES e quali benefici

Dal 1° gennaio 2024 è stata creata la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – “ZES unica”, che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, che ha sostituito le attuali Zone economiche speciali frammentate in 8 diverse strutture amministrative.

I beneficiari sono tutte le tipologie di imprese. Che potranno accedere a particolari agevolazioni fiscali, tra cui: credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali all’attività d’impresa; detassazione e rimborso di vecchi debiti fiscali con l’erario; riduzione dei dazi doganali di importazione; esenzione da dazi di importazione per materie prime e semilavorati trasformati in loco; esenzioni IVA su importazioni correlate ad esportazioni e servizi forniti in loco o esportati; riduzione del 50% dell’imposta sui redditi e sui profitti societari per le imprese che avviano una nuova attività o aziende operative che avviano un’attività diversa e non esercitata fino a quel momento fino a sei periodi di imposta successivi.

Ma anche aiuti per Ricerca e Sviluppo, formazione dei dipendenti, incentivi all’occupazione, disponibilità di aree per le imprese a prezzi ridotti e sgravi sulla tassazione immobiliare.

La soddisfazione del sottosegretario Prisco

Un provvedimento che è stato commentato con soddisfazione dal sottosegretario Emanuele Prisco: “L’estensione della Zona Economica Speciale anche all’Umbria è una decisione strategica che riconosce finalmente le potenzialità del nostro tessuto produttivo e dà una risposta concreta alle esigenze di crescita, modernizzazione e attrazione di investimenti”.

“Come ha ricordato la presidente Meloni – ha aggiunto Prisco – siamo di fronte a una fase storica complessa, che richiede coraggio e visione. La ZES rappresenta una straordinaria occasione per sostenere la competitività delle imprese umbre e rilanciare lo sviluppo, in particolare nelle aree interne. Oggi è una bella giornata per Umbria e Marche ”.