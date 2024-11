Il Gattopardo nella DDR e la ricerca del sé. Tra una spy story letteraria all'ombra del Muro di Berlino e un viaggio nei superpoteri della voce, doppio appuntamento alla libreria POPUP - Tuttoggi.info

Un’appassionante indagine – con i caratteri di una vera e propria spy story ambientata negli anni della Guerra Fredda – che ha per protagonista uno dei capolavori della storia della letteratura mondiale (Il Gattopardo, del principe Giuseppe Tomasi di Lampedusa), e un viaggio alla scoperta dei “superpoteri” della voce: anche questa settimana due appuntamenti da non perdere alla libreria e spazio culturale POPUP di Perugia, in piazza Birago.

Si comincia giovedì 28 novembre, alle 18.30, con la presentazione del libro di Bernardina Rago Il Gattopardo a guardia del Muro (Feltrinelli), in un incontro promosso in collaborazione con l’Istituto Tedesco di Perugia.

È il 1960: le due Germanie sono già da tempo divise e il regime socialista della Ddr, per cui l’Occidente rappresenta un’enorme minaccia, si appresta a costruire il Muro di Berlino. In questo clima di rigidità politica e culturale, in cui si analizza ogni azione, scelta e comportamento per verificarne la coerenza con l’ortodossia socialista, un libro arriva come un alieno e varca la cortina di ferro che sta per calare definitivamente sulla Ddr. È Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, già oggetto di una ricezione controversa in Italia, dove non gli sono stati risparmiati attacchi violenti dagli intellettuali della sinistra più ortodossa. Ma, contro ogni pronostico, il romanzo supera la rigida prassi che guida le scelte editoriali della Germania Est, giungendo addirittura a presentarsi come simbolo del nuovo corso socialista.

Con l’autrice, docente di tedesco e studiosa e ricercatrice sulla ricezione della letteratura italiana nella Ddr dialogherà Claudia Schlicht, direttrice dell’Istituto Tedesco di Perugia.

Venerdì 29 novembre, sempre 18.30, arriverà invece a POPUP Alessandra Battaglia, attrice, poetessa, speaker e divulgatrice, per presentare il suo libro La tua voce è un drago alato (Mondadori). Dialoga con lei Claudia Fofi, cantautrice, autrice e formatrice vocale.

La voce può far innamorare, può incoraggiare, rassicurare e spaventare, può convincere, muovere un esercito e cambiare il corso della storia: la voce è un superpotere, per questo è necessario imparare a utilizzarla al meglio delle sue potenzialità.

Il libro di Battaglia è un percorso – con spiegazioni ed esercizi pratici – per chiunque desideri cambiare, per chi vuole gestire meglio emotività e paure, per chi vuole esplorare davvero le proprie potenzialità e trovare l’autentico io.

