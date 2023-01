Questa mattina il prezzo del Gas a megawattora, dopo una leggera salita in apertura di mercato, è sceso di 1 punto e 6 percentuale fissandosi poco sopra i 75 euro. Un calo legato soprattutto alle temperature invernali superiori alla media e al minore consumo di questi periodi che consentiranno di aumentare lo stoccaggio non previsto in questa fase dell’anno. Il calo del prezzo ad Amsterdam non si tradurrà in un calo in bolletta, almeno non nell’immediato.

