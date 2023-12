Il futuro è in Juve-Napoli, Dazn lancia la body cam - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Un calcio verso il futuro. In occasione di Juventus-Napoli, in programma venerdì 8 dicembre alle ore 20.45, DAZN e la squadra bianconera, in collaborazione con Lega Serie A, sono pronte a sperimentare una novità assoluta per il massimo campionato italiano: l’utilizzo della body cam nel pre-partita per catturare i momenti del riscaldamento pre-gara che verranno trasmessi in esclusiva sulla piattaforma di live streaming. L’utilizzo della body cam dà il fischio d’inizio a una sperimentazione che, mixando tecnologia e intrattenimento, è capace di rendere il tifoso sempre più protagonista, ‘trascinandolo’ sul terreno di gioco e dando accesso all’evento attraverso un punto di vista esclusivo, quello del giocatore stesso. Le lenti della body cam faranno dunque vivere ai tifosi un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente, portando l’entusiasmo provato sul campo direttamente ai fan grazie alle immagini in live-action con una qualità in alta risoluzione grazie all’HD, e le telecamere con AI.glb/gtr

(Fonte video: DAZN)