Il figlio litiga con l’ex coniuge, in casa trovano munizioni non regolari: 85enne denunciato

E a un cacciatore 57enne sequestrate dalla polizia 446 cartucce che non erano state denunciate

Durante un ritiro cautelare, dovuto alla situazione di conflittualità del figlio con l’ex coniuge, un 85enne è risultato essere in possesso di 8 munizioni calibro 6,35 non denunciate all’autorità di Pubblica Sicurezza.

Sentito in merito dagli agenti, l’85enne ha fornito una giustificazione non attendibile. Per questo motivo, dopo aver provveduto al sequestro delle armi e delle munizioni detenute, i poliziotti lo hanno denunciato per violazione delle prescrizioni previste dal combinato disposto dagli articoli 38 del TULPS e 58 del Regolamento di Esecuzione del TULPS.