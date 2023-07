MILANO (ITALPRESS) – La diffusione dell’e-commerce consente di mitigare gli effetti dell’inflazione. E’ quanto emerge dalla prima ricerca in Italia – condotta da The European House–Ambrosetti in collaborazione con Amazon – che analizza come i prezzi dei beni venduti tramite i siti di e-commerce evolvano nel tempo rispetto al livello generale dei prezzi del paniere Istat.

xh7/fsc/gsl