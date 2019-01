Il DigiPASS della Media Valle del Tevere in un video – reportage degli studenti

share

Gli studenti della 5B del Liceo Scientifico dell’Istituto Omnicomprensivo “Salvatorelli Moneta” di Marsciano hanno iniziato, in questi giorni, le riprese di un video – reportage da presentare all’edizione 2019 del concorso “Investiamo nel vostro futuro”, promosso dalla Regione Umbria per far conoscere e valorizzare alcuni degli interventi finanziati con il Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Insieme al project manager dell’Istituto, gli studenti hanno deciso di puntare l’attenzione sul DigiPASS della Media Valle del Tevere, il primo spazio pubblico digitale aperto dalla Regione Umbria finanziato con i fondi del POR FESR 2014-2020. Inaugurato a Marsciano, Comune capofila, il 25 luglio 2018, il DigiPASS della Media Valle del Tevere si struttura come una rete diffusa sul territorio che oltre a Marsciano comprende i Comuni di Deruta, Fratta Todina, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo e Todi, dove sono presenti diversi punti digitali locali.

Il DigiPASS sarà quindi al centro di un video di 4 minuti per raccontare cosa sono e cosa si fa nei nuovi spazi aperti di facilitazione digitale e attraverso il quale puntare l’attenzione su come vengono utilizzati e investiti i fondi comunitari in Umbria per aumentare la cultura e le competenze digitali dei cittadini.

“Abbiamo scelto il DigiPASS – sottolineano gli studenti liceali – come caso di studio del nostro reportage per valorizzare queste nuove strutture pubbliche a disposizione di tutti i cittadini che hanno la necessità di essere aiutati nell’utilizzo dei servizi digitali e delle persone di ogni età che hanno difficoltà ad usare la tecnologia. Anche per noi studenti è una bella opportunità per organizzare momenti di incontro e confronto su temi innovativi. Con il nostro video vogliamo far capire che dietro a sigle, loghi e acronimi ci sono le persone e le Istituzioni, e che iniziative come questa possono facilitare il percorso di trasformazione digitale in atto nella società e in tanti aspetti della vita quotidiana”.

“Nel 2018 – spiegano con soddisfazione – il nostro Liceo Scientifico ha vinto il terzo premio del concorso regionale con un video (clicca qui) sull’impiego dei fondi europei da parte dell’Amministrazione comunale di Marsciano per installare nel centro storico impianti di illuminazione pubblica con punti luce a led moderni ed efficienti anche per quanto riguarda il risparmio energetico. Quest’anno riproviamo sperando di fare meglio…”.

share

Stampa