I Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, insieme ai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato 5 persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In manette sono finiti 4 catanesi di 18, 21, 22 e 29 anni, e un cittadino extracomunitario di origini tunisine di 28 anni. Utilizzavano come “base” un appartamento di via Di Giacomo, protetto da telecamere. All’interno c’era anche “Dante”, un cucciolo di Rottweiler, ora affidato all’Asp. vbo