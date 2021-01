Il Covid non ferma la processione (senza fedeli) del beato Giacomo Villa

Il programma delle celebrazioni a Città della Pieve nei giorni sabato e domenica

Il Covid non ferma a Città della Pieve la festa cittadina del beato Giacomo Villa (1255-1304), nel ricordo del suo martirio, avvenuto nel gennaio dell’anno 1304. Ad annunciarlo è don Simone Sorbaioli, arciprete della concattedrale dei Ss. Gervasio e Protasio e parroco di Città della Pieve.

L’urna trainata da buoi

Nel rispetto delle norme sanitarie per prevenire il contagio da Covid-19, si terranno le celebrazioni in memoria del Beato pievese, in programma il 23-24 gennaio, trasportando l’urna contenete le sue spoglie mortali per le vie principali della città, trainata da buoi, come vuole la tradizione. Narrano le cronache che “il suo corpo, ritrovato casualmente da pastori e conteso tra Chiusi e Castel della Pieve (l’attuale Città della Pieve, ndr), fu affidato ad un carro trainato da buoi che si diressero a Castel della Pieve, mostrando così anche l’avallo del “cielo” alla volontà di autonomia della cittadina subalterna”.

Processione senza fedeli

Vista la particolare situazione dovuta alla pandemia, la processione con l’urna del Beato, precisa il parroco, si terrà “senza la partecipazione del popolo, che si unirà alla preghiera dalle finestre e dai balconi della propria abitazione”.

Il programma

Sabato pomeriggio 23 gennaio (ore 18) si terrà la traslazione dell’urna nella concattedrale dove sarà celebrata la santa messa della vigilia della festa cittadina. Domenica pomeriggio 24 gennaio (ore 15.30) si svolgerà la processione al cui termine, nella concattedrale (ore 18), ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo ausiliare mons. Marco Salvi con l’offerta del cero da parte delle autorità civiche.

Rappresentanti di istituzioni umbre e toscane

Nel ricordo del martirio del Beato pievese, sottolinea don Simone Sorbaioli, “si ritrovano insieme i rappresentanti della Confraternita della Misericordia sia di Città della Pieve che di Chiusi, i delegati dei terzieri cittadini insieme alle autorità civili e religiose”. E’ un segno importante di fede e cultura per le comunità locali e non solo, della zona al confine tra l’Umbria e la Toscana, testimoniato anche dalla nuova e significativa documentazione rinvenuta dallo studioso Stefano Bistarini che ha tracciato un approfondito profilo agiografico del Beato.

Il beato Giacomo Villa

Giacomo Villa è uno degli esempi di cristiani martiri in difesa dei poveri, degli ultimi, degli scarti della società nell’invocare la Giustizia e nel compiere opere di Carità. Il Beato pievese fu ucciso dopo aver avuto giustizia nei confronti di un usurpatore di beni che appartenevano a poveri e a malati.