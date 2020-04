Il Coronavirus non ferma l’Oncotaxi

Anche nella fase dell’emergenza Coronavirus è proseguita l’attività dell’Oncotaxi, tra i servizi per i malati oncologici assicurato dell’associazione “Avanti tutta Onlus”.

Tra marzo e aprile, tra quelli effettuati e quelli in prenotazione, sono 58 i trasporti in agenda, prevalentemente provenienti dal comune di Perugia e dai territori limitrofi.

“Si tratta di un servizio al quale il nostro Leo era molto affezionato – spiega Federico Cenci – e che svolgiamo in collaborazione con le professionalità di Ovus e Croce Rossa Italiana. Un servizio che abbiamo mantenuto e rafforzato, soprattutto in un periodo come questo, in cui gli spostamenti sono limitati e magari chi è solo e fragile si trova più in difficoltà”.

Per prenotare i trasporti è necessario rivolgersi al numero 3926138333, attivo dal lunedì dal venerdì.