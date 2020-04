Il Coronavirus non ferma i balli in via Nazionale: tanti commenti per il video con Egidio e Clara

Anche in tempo di Coronavirus, Clara ed Egidio non resistono al richiamo di Adriano Celentano. E così, quando il giorno di Pasqua in via Nazionale a Passignano risuonavano le note de “Il tuo bacio è come un rock“, i due pensionati – ballerini hanno ballato sulla strada con grande maestria.

Concedendo il bis ai vicini che li applaudivano anche per una mazurca, un tango ed altri balli, tutti eseguiti alla perfezione e con un’allegria coinvolgente. Imitati anche da altri vicini, come la coppia che ha danzato sul balcone sulle note di Jovanotti.

Alcuni hanno filmato una scena memorabile. Come Jessica Franchi (da cui è preso il video) pubblicato s Facebook. Che tanto è circolato nelle comunità social di Passignano e del Trasimeno.

Quando Egidio e la Clara entrano in pista non ce ne è per nessuno!!! Pasqua in Via Nazionale…ce la ricorderemo…❤️ Jessica Franchi sur Dimanche 12 avril 2020

Allegria per una Pasqua diversa, in via Nazionale a Passignano. Nel rispetto dei distanziamenti tra i vari nuclei familiari imposti dalle norme per fermare i contagi da Covid-19.