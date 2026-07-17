Il cordoglio del calcio per il grave lutto che ha colpito mister Baldini - Tuttoggi.info

Il mondo del calcio si stringe con commozione intorno al CT della Nazionale Under 21 (ed attualmente anche della Nazionale maggiore) Silvio Baldoni, dopo la notizia della morte, nella notte tra giovedì e venerdì, della figlia Valentina, a soli 30 anni.

Valentina Baldini, a seguito di complicazioni alla nascita, era affetta da atrofia muscolare spinale. Un problema fisico che non le aveva impedito di eccellere professionalmente. Nedico specialista in psichiatria e ricercatrice con numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, era stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana per il suo “impegno nella valorizzazione e la tutela della salute psico-fisica”.

Tra le tante attestazioni di cordoglio manifestate a mister Baldini e alla sua famiglia, anche quella del Perugia Calcio, squadra che ha allenato in Serie B.

Questa la nota del Club biancorosso:

“AC Perugia Calcio esprime cordoglio e sentita vicinanza, per la perdita della figlia Valentina, a mister Silvio Baldini, attuale c.t. della Nazionale Under 21 ed ex allenatore dei Grifoni. In questo momento di dolore, tutto l’ambiente del Perugia Calcio si stringe intorno al mister, alla moglie Paola ed alla famiglia Baldini”.