Il Coni rilancia Educamp, giovani e sport in sicurezza - Tuttoggi

Il Coni rilancia gli Educamp. Giovani e sport come declinazioni irrinunciabili di un progetto rinnovato che trasforma le complessità del momento in opportunità, nel pieno rispetto delle attuali prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza, sfruttando un sinergico gioco di squadra sul territorio e puntando, per la prima volta, sul centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa a Roma, simbolo d’eccellenza che ne ispira la vision. “Dal gioco ai Giochi” è infatti il claim che sintetizza la finalità dell’iniziativa: gli Educamp sono centri sportivi estivi che promuovono l’attività sportiva dai 6 ai 14 anni, proponendo un percorso multidisciplinare per ampliare il bagaglio motorio degli iscritti, chiamato a favorire l’orientamento legato alle scelte future e l’adozione di stile di vita corretti, con l’obiettivo di aiutare i giovani a creare le premesse per diventare i campioni di domani. Per questa iniziativa, sviluppata in partnership con Kinder Joy of Moving, è stato allestito anche un sito dedicato www.educamp.coni.it. Il programma settimanale prevede la possibilità di far sperimentare metodologie e strategie di formazione innovative.

Il punto di forza è l’interdisciplinarietà e varia in base alla sede: in tutti i casi ci saranno momenti dedicati all’attività sportiva intervallati con parentesi ludiche e ricreative. L’offerta è declinata attraverso educatori tecnico- sportivi, laureati in Scienze Motorie o diplomati Isef con qualifiche federali specifiche, in relazione alle discipline proposte in ogni singolo campo. L’edizione 2020 degli Educamp si caratterizzerà per una novità assoluta. Da domani, 23 giugno, partiranno infatti le iscrizioni, attraverso l’area riservata http://areaeducamp.coni.it/, per accedere al corso di Roma, che inizierà il 6 luglio e terminerà il 4 settembre (7 settimane complessive), organizzato dal Coni (attraverso la Preparazione Olimpica e l’Istituto di Scienza dello Sport) in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio, per la prima volta all’interno del centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti all’Acqua Acetosa.

L’approccio metodologico all’attività giovanile, che il Coni promuove attraverso i suoi progetti, come Centri Coni, Educamp e Trofeo Coni, verrà portato in un luogo “sacro” dello sport, dove i giovani potranno praticare scherma, rugby, calcio, hockey, pallacanestro, taekwondo, baseball/softball, ginnastica e triathlon, interagendo anche con i campioni più titolati dello sport italiano. Sul resto del territorio nazionale vincerà la formula smart, grazie alla proposta dei Comitati Regionali del Coni agli organismi sportivi e alle associazioni sportive e alle società dilettantistiche del territorio per una ripartenza dell’attività giovanile in sicurezza, con l’organizzazione dei centri sportivi estivi grazie alle varie realtà locali. Il Coni vuole supportare gli organismi sportivi (Fsn, Dsa, Eps) e le Asd/Ssd loro affiliate in questo difficile momento di ripresa in ogni Regione post Covid-19.

Il progetto è stato adeguato rendendolo coerente con le Linee Guida Nazionali e le prescrizioni che riguardano la tutela della salute e il contenimento del contagio ed è stato avviato un percorso di informazione e formazione gratuita per tutti gli operatori dello sport che partecipano al progetto. L’iniziativa, negli anni, si è distinta per qualità dell’offerta e per l’organizzazione, evidenziando un trend di partecipazione in continua ascesa. Giovani e sport: un binomio vincente per un futuro da protagonisti. Nel segno degli Educamp.

(ITALPRESS).