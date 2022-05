Il Comune si riprende le strisce blu, Cgil: lavoratori scaricati

Per Cgil e Fp si tratta di un comportamento “grave e inaccettabile – insistono Moriconi e Agnani – non perché non si possa riportare a gestione diretta un servizio, ma perché i lavoratori che per anni lo hanno portato avanti così vengono privati di un’occupazione stabile e di qualità e di un livello di contatto orario che gli permetta una vita dignitosa. Con l’aggravante che, in questo caso, è un’amministrazione pubblica a creare disoccupazione”.

Area camper “senza custodia e controllo”

“Ci domandiamo – continuano i due rappresentanti della Cgil – perché mentre inizia la stagione turistica, che porta nel territorio migliaia di persone, un servizio riservato ai turisti come l’area camper non debba avere più una custodia e un controllo, mentre i parcometri delle strisce blu sono disattivati. Crediamo che oltre al danno arrecato ai due lavoratori, si stia creando un disservizio alla comunità ed agli utenti, ma anche un mancato introito per le casse comunali, introito di un servizio che di fatto si pagava da solo e portava anche un utile nelle casse del Comune”.

Incontro col Comune, muro contro muro

Per tutte queste ragioni la Cgil ha chiesto all’amministrazione comunale un confronto che però, al momento, non ha prodotto alcun risultato per la salvaguardia dell’occupazione dei due lavoratori (attualmente in cassa integrazione che scadrà i primi di giugno) e per il buon funzionamento del servizio. “Se non si troveranno immediatamente soluzioni – concludono Moriconi e Agnani – metteremo in campo tutte le iniziative di mobilitazione possibili”.