Il Comune premia Emilio Angeletti: riconoscimento per lo storico custode del Degli Ulivi - Tuttoggi.info

Il Comune di Assisi premia il custode dello stadio “Degli Ulivi”, consegnando a Emilio Angeletti una targa per l’attività e l’impegno profuso nella cura e nella custodia della struttura; e l’uonom 81 anni, figura storia del calcio assisano, ha ringraziato il Comune – erano presenti il sindaco e molti consiglieri comunali – e ha ricordato alcuni eventi e aneddoti della sua vita e della sua militanza nel mondo rossoblù.

Angeletti – ricostruisce una nota del Comune – è stato per lunghi anni il “custode” dello stadio degli Ulivi; ora la struttura è stata riaperta e affidata all’Assisi Calcio di Riccardo Gaucci, ma anche quando era chiuso Angeletti ha continuato a occuparsene riuscendo a garantire decoro e a non far rovinare il manto erboso. Un’esistenza nel mondo del pallone quella di Emilio Angeletti, nel 1970 ha iniziato come magazziniere nell’Assisi Calcio, nel 1984 insieme a padre Marcello Falini, Alberto Rosi e Giuseppe Chiavini ha fondato l’Ascesi settore giovanile. Poi sono arrivate le collaborazioni con società professionistiche, tra cui il Perugia dell’epoca di Luciano Gaucci nel settore giovanile. “Accolgo con commozione – ha detto Emilio Angeletti – questo riconoscimento che mi avete consegnato, mi riempie di gioia sentire la vostra gratitudine”. Prima della foto di rito, Emilio Angeletti, che era accompagnato dal vice presidente dell’Asd Assisi Vittorio Scopetti, ha mostrato con orgoglio la medaglia di benemerenza sportiva per aver dato lustro allo sport assisano.