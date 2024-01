Il Comune paga la festa di compleanno ai bambini poveri - Tuttoggi.info

Bando del Comune "Un compleanno per tutti: equità ed empowerment" per un contributo una tantum a chi ha un Isee sotto 6mila euro

Un bonus economico per consentire anche ai bambini più poveri di festeggiare il compleanno con i propri compagni di scuola ed amici. Lo ha ideato il Comune di Castiglione del Lago, che erogherà 40 euro per ogni figlio minore (da 1 a 11 anni) alle famiglie con un Isee inferiore o pari a 6mila euro per consentire l’acquisto di generi alimentari per la festa (da tenersi a scuola o anche con altre modalità).

Il progetto si chiama “Un compleanno per tutti: equità ed empowerment” ed è promosso dall’Area politiche sociali dell’ente locale. L’omonimo bando è pensato dall’Amministrazione comunale di Castiglione per sostenere i nuclei familiari nel contrasto alla povertà educativa, attraverso l’erogazione di un contributo una tantum finalizzato all’acquisto di prodotti alimentari e bevande, prodotti da forno e di pasticceria, il tutto appunto compatibile con la realizzazione di una festa di compleanno per bambini da 1 a 11 anni.

“Per Empowerment – spiega l’assessora alle politiche sociali Elisa Bruni – si intende un processo di crescita sia del singolo individuo, sia del gruppo e della comunità intera. Questa è la visione che ha ispirato l’Assessorato in questi anni: andare verso l’equità e lavorare senza sosta per cercare di dare alla cittadinanza le stesse possibilità. È sicuramente una grande sfida dalla quale però non possiamo esimerci, soprattutto in momenti di grande complessità, come quello che stiamo vivendo. Osservando i casi intorno a noi ci siamo resi conto che anche il giorno del compleanno non è uguale per tutti: alcuni non si possono permettere un momento di aggregazione che sia svolto nel contesto scolastico oppure in un contesto privato. Le bambine ed i bambini sono tutte/i uguali e tutte e tutti devono avere le stesse opportunità, proprio a partire dal giorno della nascita. In questa ottica di inserimento e aggregazione sarebbe preferibile che il contributo, qualora la scuola fosse aperta, sia fruito proprio nelle aule scolastiche per far sì che i bambini festeggino insieme e che tutti possano avere possibilità di offrire un piccolo rinfresco ai propri amici“.

L’importo del contributo varia a seconda del numero dei minori presenti nel nucleo familiare: 40 euro per un minore, 80 per 2, 120 per 3 o più minori. La cifra verrà erogata in anticipo per permettere la realizzazione della festa ma i beneficiari saranno tenuti a documentare le spese sostenute.

Le domande dovranno pervenire da oggi – 8 gennaio – fino alle ore 18 del giorno 8 febbraio 2024 con le modalità indicate nel bando pubblicato, insieme ai modelli di domanda, nel sito ufficiale del Comune di Castiglione del Lago.

Sara Petruzzi, presidente della Commissione Consiliare Politiche Sociali osserva che “l’Amministrazione comunale in questi anni si è sempre impegnata con progetti e iniziative a sostegno delle fragilità. Crediamo infatti che investire tempo e risorse nel sociale non serva soltanto a ridurre la “povertà” in senso stretto ma soprattutto serva a contribuire a migliorare la qualità di vita delle persone evitandone l’esclusione sociale”.