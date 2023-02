Il Comune di Todi a sostegno di mense scolastiche, sport e cultura - Tuttoggi

Nel bilancio la quota di copertura dei servizi a domanda individuale. La percentuale media complessiva è di quasi il 60%

In sede di bilancio preventivo, che andrà in Consiglio comunale per l’approvazione nelle prime settimane di marzo, è possibile misurare l’impegno dell’ente locale per alcuni settori rispetto ad altri. L’attenzione si può desumere dalle schede riferite ai servizi a domanda individuale e alla relativa percentuale di copertura dei costi con le tariffe applicate ai cittadini utenti.

Tra i casi più significativi quello del servizio della mensa scolastica che eroga circa 70 mila pasti all’anno tra materne e primarie: a fronte di entrate da rette per 175 mila euro, il Comune sostiene spese, per alimenti e personale, per 430 mila euro, con una percentuale di copertura del servizio da parte delle famiglie pari al 40,6%. “E’ una scelta precisa e consapevole – spiega il Sindaco Antonino Ruggiano – della quale l’Amministrazione va fiera, perchè punta sulla qualità certificata degli alimenti di provenienza locale e sulla loro preparazione nelle scuole da parte di personale qualificato, senza ricorrere alla diffusa pratica dei centri di cottura e distribuzione esterni”.