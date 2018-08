Il Comune di Foligno affitta i locali dell'”ex cereria” alle Conce

Il Comune di Foligno ha pubblicato un avviso pubblico per l’affidamento in concessione dei locali di proprietà comunale facenti parte dell’immobile denominato “ex cereria” ubicato in via Portico Delle Conce.

“Centro culturale gastronomico per promozione prodotti tipici umbri” Questa la destinazione d’uso dei locali che dovranno essere usati per:

Preparazione, degustazione, vendita ed esposizione di prodotti enogastronomici del territorio umbro e folignate in particolare;

Organizzazione di conferenze, convegni, corsi di cucina e qualsiasi altra iniziativa culturale atta alla conoscenza e alla valorizzazione dei prodotti suddetti e del territorio;

Promozione e vendita di prodotti dell’artigianato e della manifattura locale;

Consultazione, vendita e fruizione di pubblicazioni e materiale audiovisivo legati alla storia locale, alle tradizioni e alle produzioni di eccellenza del territorio nei settori dell’enogastronomia, dell’artigianato e delle manifatture;

Illustrazione di itinerari turistici, artistici e culturali, accoglienza turistica con vendita delle pubblicazioni in materia.

La concessione avrà la durata di anni 6 dalla stipula dell’atto con un canone annuo a base di gara pari ad € 4.000,00 oltre IVA da corrispondere in rate mensili anticipate.

Il concessionario dovrà inoltre rendere disponibile gratuitamente la struttura o parte di essa fino ad un massimo di 12 giornate nell’arco dell’anno solare per attività organizzate direttamente dal Comune le cui date dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.

La concessione verrà affidata all’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo anche un punteggio di aggiudicazione al progetto tecnico, specificato nell’avviso di gara del Comune. La presentazione delle domande dovrà avvenire entro le ore 12.00 del giorno 11/09/2018.

